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ІЧ-промені для тамування болю м'язів

HP3621
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Загальна оцінка / 5
  • Ефективне тамування болю Ефективне тамування болю Ефективне тамування болю
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    ІЧ-промені для тамування болю м'язів

    HP3621
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    Ефективне тамування болю

    Пристрій Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло потужністю 200 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню цільових ділянок тіла площею 20x30 см.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ІЧ-промені для тамування болю м'язів

    Ефективне тамування болю

    Пристрій Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло потужністю 200 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню цільових ділянок тіла площею 20x30 см.

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      Ефективне тамування болю

      Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

      Інфрачервона галогенна лампа потужністю 200 Вт

      Інфрачервона галогенна лампа потужністю 200 Вт

      Пристрій Philips InfraCare HP 3621 було вдосконалено для ефективного тамування болю на таких ділянках тіла площею 20x30 см, як плече, лікоть, нога чи шия. Пристрій InfraCare застосовує інноваційну технологію інфрачервоної галогенної лампи. Спеціальна оптика, фільтр та потужна галогенна лампа на 200 Вт були вдосконалені для забезпечення точно напрямленої лікувальної дії та утричі більше приємного тепла, завдяки цьому інфрачервоне тепло рівномірно розподіляється по хворій ділянці тіла.

      Можливість налаштування кута

      Можливість налаштування кута

      Пристрій можна легко відхилити на 40 градусів назад.

      Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

      Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м'язах та лікують задерев'яніння зв'язок. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, підвищує циркуляцію крові та зігріваює м'язи. В стані заспокоєння м'язи автоматично розслабляються, тоді як підвищена циркуляція крові сприяє очищенню організму та швидко постачає до втомлених та хворих м'язів збагачену киснем кров, ефективно тамуючи біль.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        200  Вт
        Напруга
        230  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Термін експлуатації ламп
        500  година (-н)
        Довжина шнура
        2  хв.
        Ізоляція
        Class II (з подвійною ізоляцією)

      • Розміри і вага

        Розміри виробу
        20 x 30,9 x 17,2 (ШxВxТ)  см
        Вага виробу
        1,2  кг
        Розміри коробки F
        28 x 38,6 x 24,5 (ШxВxТ)  см
        Вага коробки F
        1,6  кг
        Кількість коробок F у коробці A
        3  шт.
        Розміри коробки A
        29 x 40,4 x 74,5 (ШxВxТ)  см
        Вага коробки А
        4,8  кг
        Кількість на блок (Європа)
        60  шт.

      • Дані логістики

        Код CTV
        884362101000
        Країна виготовлення
        Німеччина

      • Безпека

        Відповідає нормативним актам з безпеки IEC
        У відповідності з IEC 60601 та 60335

      • Легкість у використанні

        Можливість регулювання
        0-40 градусів (назад)
        М'яка ручка
        для легкого транспортування та встановлення
        Перемикач "увімк./вимк."

      • Медичний пристрій

        Гарантоване покращення здоров'я
        відповідає вимогам Директиви ЄС про медичні пристрої

      • Ефективне тамування болю

        Тепло, що глибоко проникає у шкіру
        Забезпечує рівний розподіл тепла
        Тепер утричі більше приємного тепла

      • Напрямлена лікувальна дія

        Область лікування
        20 x 30  см
        Інфрачервона галогенна лампа
        200  Вт

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