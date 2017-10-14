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  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю
  • Ефективне тамування болю

Більше не доступний

ІЧ-промені для тамування болю м'язів

HP3621

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Ефективне тамування болю
Пристрій Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло потужністю 200 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню цільових ділянок тіла площею 20x30 см.
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Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Ефективне тамування болю

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м’язах та усувають оніміння суглобів. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, стимулює кровообіг та зігріває м’язи. У стані заспокоєння м’язи автоматично розслабляються. Оскільки тепло сприяє розм’якшенню тканин, закостенілі суглоби під його дією стають гнучкішими.

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

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