Ефективне тамування болю
Пристрій Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло потужністю 200 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню цільових ділянок тіла площею 20x30 см.
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Ефективне тамування болю
Пристрій Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло потужністю 200 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню цільових ділянок тіла площею 20x30 см.
Пристрій Philips InfraCare HP 3621 було вдосконалено для ефективного тамування болю на таких ділянках тіла площею 20x30 см, як плече, лікоть, нога чи шия. Пристрій InfraCare застосовує інноваційну технологію інфрачервоної галогенної лампи. Спеціальна оптика, фільтр та потужна галогенна лампа на 200 Вт були вдосконалені для забезпечення точно напрямленої лікувальної дії та утричі більше приємного тепла, завдяки цьому інфрачервоне тепло рівномірно розподіляється по хворій ділянці тіла.
Пристрій можна легко відхилити на 40 градусів назад.
Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м'язах та лікують задерев'яніння зв'язок. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, підвищує циркуляцію крові та зігріваює м'язи. В стані заспокоєння м'язи автоматично розслабляються, тоді як підвищена циркуляція крові сприяє очищенню організму та швидко постачає до втомлених та хворих м'язів збагачену киснем кров, ефективно тамуючи біль.
Технічні характеристики
Розміри і вага
Дані логістики
Безпека
Легкість у використанні
Медичний пристрій
Ефективне тамування болю
Напрямлена лікувальна дія