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Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м’язах та усувають оніміння суглобів. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, стимулює кровообіг та зігріває м’язи. У стані заспокоєння м’язи автоматично розслабляються. Оскільки тепло сприяє розм’якшенню тканин, закостенілі суглоби під його дією стають гнучкішими.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
andrev75
14/10/2017
Polska
przydatna do domowego leczenia bólu stawów
lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare