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SalonStraight Control +
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Control +
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.
SalonStraight Control +
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Control +
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
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