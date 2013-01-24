Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4686
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Control + SalonStraight Control + SalonStraight Control +
      -{discount-value}

      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4686
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Control +

      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Control +

      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.

      SalonStraight Control +

      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Control +

      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Control + забезпечують повний контроль під час створення зачіски, тому Ви виглядаєте саме так, як Вам це подобається, кожного дня.

      Подібні вироби

      See all straighteners

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight Control +

        Створюйте зачіску, яка Вам подобається, кожного разу

        Технічні характеристики

        • Технічні специфікації

          Довжина шнура
          2,5  м
          Колір/обробка
          Чорний
          Напруга
          220 - 240  В
          Потужність
          39  Вт

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips