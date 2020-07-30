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Більше не доступний
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Плюси
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Дата використання 2018-07-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Дата використання 2018-07-30
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4686/22 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4686/22 Straightener
Izida
28/04/2018
Україна
Со своей задачей справляется
Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4686/22 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4686/22 Straightener