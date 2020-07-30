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HP4686/22 Straightener

HP4686/22

5

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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5.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
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30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Плюси

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Дата використання 2018-07-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Дата використання 2018-07-30

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4686/22 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4686/22 Straightener

28/04/2018

Україна

Україна

Со своей задачей справляется

Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4686/22 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4686/22 Straightener

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