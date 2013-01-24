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Епілятор

HP6409
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Епілятор

    HP6409
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Soft

    Новий компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор

    Satinelle Soft

    Новий компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    Satinelle Soft

    Новий компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор

    Satinelle Soft

    Новий компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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      Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Додаткова бритвена головка

      Додаткова бритвена головка

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів. Волосся відростає м'яким і тоненьким.

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        • 100 В, 110 - 127 В або 220 - 240 В (50-60 Гц)
        Двигун
        Двигун 14 В постійного струму
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        Обертів/хв.
        • швидкість 1: 1800 хв.
        • швидкість 2: 2200 хв.
        К-сть операцій видалення/сек.
        • швидкість 1: 600
        • швидкість 2: 733

      • Вага та розміри

        Дизайн пакування
        Коробка з віконцем та можливістю підвішування
        Розміри коробки A
        390 x 184 x 258  мм
        Вага коробки A
        2550  г
        К-сть штук у коробці A
        4  шт.

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