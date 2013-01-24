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Satinelle

Епілятор

HP6409/03
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Епілятор

    HP6409/03
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Епілятор

    Satinelle Soft

    Цей компактний епілятор Satinelle Soft обладнаний поворотною масажною системою, яка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

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      Поворотна масажна система розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття від епіляції. Система знімна, що дозволяє чистити її без надмірних зусиль.

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м'яким і тоненьким.

      Додаткова бритвена головка

      Додаткова бритвена головка

      Дорожній футляр додається

      До цього фену додається стильній дорожній футляр. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.

      Подушечка для пілінгу шкіри запобігає вростанню волосся

      Satinelle Massage постачається із подушечкою для пілінгу шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.

      Технічні характеристики

      • Логістичні дані

        Кількість палет (Європа)
        60  шт.
        Кількість палет (Великобританія)
        75  шт.
        Розмір палети (Європа)
        113,3 x 120 x 80  см
        Розмір палети (Великобританія)
        113,3 x 120 x 100  см

      • Аксесуари

        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Для чутливих ділянок тіла
        Знімна бритвена головка
        Для гладенького гоління
        Подушечка для пілінгу
        Менше волосся, що вростає
        Щітка для очищення
        Для зручності чищення
        Розкішний футляр для зберігання
        Для зберігання й захисту

      • Характеристики

        Поворотна масажна система
        Так
        Металева система епіляції
        Так
        2 режими швидкості
        Так

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        Так
        Двигун
        Двигун постійного струму 14 В
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Обертів/хв., швидкість 1
        1800 хв.
        Обертів/хв., швидкість 2
        2200

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        232 x 175 x 75 (в x ш x т)  мм
        Вага коробки
        679,8  г
        Розміри коробки A
        247 x 200 x 400 (в x ш x т)  мм
        Вага коробки
        3633  г
        К-сть штук у коробці A
        5  шт.

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