Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

ThermoProtect

Фен

HP8230/60
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
    -{discount-value}

    ThermoProtect Фен

    HP8230/60
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся під час швидкого сушіння. Виберіть один із кількох режимів швидкості й температури для отримання потрібного струменя повітря або встановіть режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hair-dryers

      Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

      із 14-мм насадкою для укладки.

      • 2100 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • насадка для укладки/концентратор
      • 6 режимів швидкості/температури
      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2100  Вт
        Потужність
        2100  Вт
        Колір/обробка
        Глянцевий та чорний матовий
        Матеріал корпусу
        ABS
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Ні
        Функція іонізації
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Ні
        Насадка/концентратор
        Тонка 14-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        1

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        • Довжина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Висота = 25 см
        Вага коробки А
        5,7 кг
        Розміри коробки F
        • Глибина = 11 см
        • Висота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вага коробки F
        0,8 кг
        Розмір виробу
        • Ширина = 22 см
        • Висота = 31 см
        • Довжина = 10 см
        Вага виробу (без упаковки)
        0,6 кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись