Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся
Технологія ThermoProtect захищає волосся від перегрівання
2300 Вт
Іонізація
Насадка-концентратор та дифузор у комплекті
Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.
Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.
Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.
4.8
з 5
698
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
kinoassa
01/08/2023
Україна
Чудова покупка для мого волосся!
Довго шукала собі фен. Перечитавши багато відгуків зупинилась на даній моделі - і не пожаліла ні раз! Фен справді вартує своїх коштів! Сам відбирає необхідну температуру для сушіння волосся. Загалом волосся лише лопаток висушує досить швидко - десь за 5 хв. При цьому волосся гладеньке, не пересушене, не рушиться і саме основне в мене зникло відчуття «недосцшеного» волосся. Читала в відгуках, що досить важкий. Мені виявився нормальним. Звісно важчий, аніж моя попередня модель. Але рука не відвалюється.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
svitlana27
10/11/2021
Україна
Чудовий фен
Фен дуже потужний, швидко висушує волосся. Але при цьому не робить його сухим і ламким. Дизайн просто супер!
Плюси
Потужність, дизайн
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
aal7820
10/11/2021
Україна
Виріб задовільнив потреби.
Подарував виріб мамі. Їй сподобався. Регулярно користується.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен