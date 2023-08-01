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  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
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  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

Більше не доступний

DryCare PrestigeФен

HP8281/00

4.8
| (698) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу.
Переглянути всі переваги

Підсилення блиску і збереження природної вологи волосся

Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

  • Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

  • Технологія ThermoProtect захищає волосся від перегрівання

  • 2300 Вт

  • Іонізація

  • Насадка-концентратор та дифузор у комплекті

Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.

Розумний датчик MoistureProtect

Розумний датчик MoistureProtect

Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.

2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

698

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

01/08/2023

Україна

Україна

Чудова покупка для мого волосся!

Довго шукала собі фен. Перечитавши багато відгуків зупинилась на даній моделі - і не пожаліла ні раз! Фен справді вартує своїх коштів! Сам відбирає необхідну температуру для сушіння волосся. Загалом волосся лише лопаток висушує досить швидко - десь за 5 хв. При цьому волосся гладеньке, не пересушене, не рушиться і саме основне в мене зникло відчуття «недосцшеного» волосся. Читала в відгуках, що досить важкий. Мені виявився нормальним. Звісно важчий, аніж моя попередня модель. Але рука не відвалюється.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

10/11/2021

Україна

Україна

Чудовий фен

Фен дуже потужний, швидко висушує волосся. Але при цьому не робить його сухим і ламким. Дизайн просто супер!

Плюси

Потужність, дизайн

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

10/11/2021

Україна

Україна

Виріб задовільнив потреби.

Подарував виріб мамі. Їй сподобався. Регулярно користується.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8281/00 Фен

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