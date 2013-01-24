Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8281/00
Загальна оцінка / 5
  • Красиве волосся, захищене зсередини та зовні Красиве волосся, захищене зсередини та зовні Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
    -{discount-value}

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8281/00
    Загальна оцінка / 5

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

    Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hair-dryers

      Красиве волосся, захищене зсередини та зовні

      Підсилення блиску і збереження природної вологи волосся

      • Технологія MoistureProtect
      • Потужність сушіння 2300 Вт
      • Іонізація для блискучого волосся
      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.

      Розумний датчик MoistureProtect

      Розумний датчик MoistureProtect

      Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      ThermoProtect захищає волосся від перегрівання

      ThermoProtect захищає волосся від перегрівання

      ThermoProtect забезпечує ідеальну температуру сушіння волосся. Потужне, проте лагідне сушіння, що гарантує оптимальні результати з турботою про волосся.

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      Шість налаштувань швидкості та нагрівання допомагають керувати процесом сушіння. М’який потік повітря з високим рівнем тепла дозволяє створити прекрасні локони за допомогою дифузора. Насолоджуйтеся ідеально гладеньким волоссям швидше, використовуючи потужний потік повітря та високий рівень тепла.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації. Холодне повітря забезпечує триваліші результати, зберігаючи зачіску.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2100–2300  Вт
        Довжина шнура
        2,5 м
        Двигун
        Постійний струм
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        прибл. 50–60  Гц

      • Технології для догляду

        Технологія MoistureProtect
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Налаштування тепла/швидкості
        6
        6

      • Аксесуари

        Насадки
        • Насадка
        • Дифузор

      • Конструкція

        Колір
        Білий перламутровий та рожево-золотистий

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись