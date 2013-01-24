Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Красиве волосся, захищене зсередини та зовні
Фен MoistureProtect має інфрачервоний датчик, який постійно визначає оптимальну температуру для сушіння волосся, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.
Інфрачервоний датчик MoistureProtect постійно контролює та адаптує температуру сушіння відповідно до потреб волосся. Розумний датчик вимірює температуру волосся під час сушіння для запобігання втраті вологи та пошкодженню кутикул. Завдяки збереженню вологи Ваше волосся стане м’якшим, більш блискучим та здоровішим. За потреби датчик можна ввімкнути або вимкнути.
Цей професійний фен потужністю 2300 Вт має шість налаштувань швидкості й тепла. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності, швидкості й технології сушити і вкладати волосся тепер можна швидше, простіше та лагідніше.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
ThermoProtect забезпечує ідеальну температуру сушіння волосся. Потужне, проте лагідне сушіння, що гарантує оптимальні результати з турботою про волосся.
Шість налаштувань швидкості та нагрівання допомагають керувати процесом сушіння. М’який потік повітря з високим рівнем тепла дозволяє створити прекрасні локони за допомогою дифузора. Насолоджуйтеся ідеально гладеньким волоссям швидше, використовуючи потужний потік повітря та високий рівень тепла.
Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації. Холодне повітря забезпечує триваліші результати, зберігаючи зачіску.
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