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MoistureProtect

Стайлер MoistureProtect

HP8374/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам
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    MoistureProtect Стайлер MoistureProtect

    HP8374/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам

    Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги

    MoistureProtect Стайлер MoistureProtect

    Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам

    Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги

    Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам

    Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги

    MoistureProtect Стайлер MoistureProtect

    Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам

    Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги

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      Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам

      Підсилення блиску і збереження природної вологи волосся

      • Технологія MoistureProtect
      • Пластини з титановим покриттям
      • Іонізація для блискучого волосся
      • Цифровий світлодіодний дисплей
      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

      Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.

      Датчик MoistureProtect для розумної укладки

      Датчик MoistureProtect для розумної укладки

      Датчик MoistureProtect перевіряє волосся 30 разів на секунду, адаптуючи температуру для збереження природної вологи волосся.

      Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

      Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

      Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний, міцний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке розпрямлення.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Цифровий світлодіодний дисплей для легкого контролю

      Цифровий світлодіодний дисплей для легкого контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів температури (200 – 175 – 150 °C), які працюють разом із датчиком для розпрямлення за найкращої температури для Вашого типу волосся.

      Швидке нагрівання за 15 секунд

      Швидке нагрівання за 15 секунд

      Високоефективний нагрівач забезпечує швидке нагрівання лише за 15 секунд.

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосся від пошкодження і запобігає його ламкості.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        2,0  м
        Час нагрівання
        15 сек.
        Максимальна температура
        200  °C
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Напруга
        110–240 В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Гнучкий шнур
        Так
        Прихований дисплей
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технології для догляду

        Плаваючі пластини
        Так
        Технологія MoistureProtect
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Аксесуари

        Футляр
        Так

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          • порівняно з Philips HP8372

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