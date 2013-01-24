Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам
Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам
Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги
Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам
Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше розпрямлення завдяки титановим плаваючим пластинам
Стайлер MoistureProtect має пластини із титановим покриттям для швидшого* розпрямлення волосся. Технологія датчика вимірює температуру волосся 30 разів на секунду та адаптує її, зберігаючи природну вологу волосся. Переглянути усі переваги
Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.
Датчик MoistureProtect перевіряє волосся 30 разів на секунду, адаптуючи температуру для збереження природної вологи волосся.
Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний, міцний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке розпрямлення.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів температури (200 – 175 – 150 °C), які працюють разом із датчиком для розпрямлення за найкращої температури для Вашого типу волосся.
Високоефективний нагрівач забезпечує швидке нагрівання лише за 15 секунд.
Плаваючі пластини зміщуються для налаштування натиску на волосся. Це захищає волосся від пошкодження і запобігає його ламкості.
Технічні характеристики
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