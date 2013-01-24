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Конічна плойка

HP8618/00
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  • Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль
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    Конічна плойка

    HP8618/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль

    Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Конічна плойка

    Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль

    Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся. Переглянути усі переваги

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      Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль

      завдяки індикатору готовності локона

      • Конічний циліндр (13–25 мм)
      • Керамічне покриття SilkySmooth
      • Температура 130–200 C
      • Автоматичне вимкнення
      Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона

      Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона

      Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція допомагає створити чудові локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр. Читайте посібник користувача, щоб побачити рекомендації наших експертів із догляду за волоссям щодо вибору часу завивки залежно від типу волосся і потрібного вигляду.

      Керамічне покриття SilkySmooth вдвічі легше ковзає по волоссю

      Керамічне покриття SilkySmooth вдвічі легше ковзає по волоссю

      Керамічний циліндр SilkySmooth, який вдвічі легше ковзає по волоссю, забезпечує менше тертя та легше відпускає волосся для більш блискучого, здоровішого волосся.

      Цифрові налаштування дозволяють налаштувати плойку відповідно до типу волосся

      Цифрові налаштування дозволяють налаштувати плойку відповідно до типу волосся

      Цифрові налаштування дозволяють вибрати температуру (130–200 °C) та час завивки (5, 8 або 10 секунд) залежно від типу волосся та потрібної зачіски.

      Конічний циліндр для різних типів локонів та хвиль

      Конічний циліндр для різних типів локонів та хвиль

      Конічна плойка (Ø13–25 мм) дозволяє створювати різні типи локонів та хвиль – від тугих спіральок до вільних, природних локонів та хвиль. Це легко та швидко; жодного сплутування. Надайте волоссю об’єму, створюючи різноманітні локони!

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Найвища температура 200 °C для ідеальної укладки

      Найвища температура 200 °C для ідеальної укладки

      Найвища температура 200 ºC гарантує ідеальні результати укладки навіть для жорсткого волосся, мінімізуючи його пошкодження.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

      Індикатор готовності до використання на РК-екрані

      Символ температури перестане блимати, коли плойка нагріється і буде готова до використання.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Максимальна температура
        200  °C
        Діапазон температури
        130–200
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний з білим
        Тип нагрівача
        PTC
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        універсальна
        Діаметр циліндра
        13–25  мм

      • Функції

        Керамічне покриття
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так
        Холодний носик
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Індикатор готовності локона
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пружні кучері та хвилі
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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