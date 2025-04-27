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Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль
Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся.
Конічний циліндр (13–25 мм)
Керамічне покриття SilkySmooth
Температура 130–200 C
Автоматичне вимкнення
Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція допомагає створити чудові локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр. Читайте посібник користувача, щоб побачити рекомендації наших експертів із догляду за волоссям щодо вибору часу завивки залежно від типу волосся і потрібного вигляду.
Керамічний циліндр SilkySmooth, який вдвічі легше ковзає по волоссю, забезпечує менше тертя та легше відпускає волосся для більш блискучого, здоровішого волосся.
Цифрові налаштування дозволяють вибрати температуру (130–200 °C) та час завивки (5, 8 або 10 секунд) залежно від типу волосся та потрібної зачіски.
5.0
з 5
25
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Працює купу років. У дружини нарікань немає.
Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2023-04-27
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2023-04-27
lenchik2602
26/10/2021
Україна
Самая лучшая конусная плойка!
Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)
Плюси
Прекрасный продукт
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2019-10-26
Vika97
04/07/2021
Україна
Вибір зручний у використанні
Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2019-07-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка
Дата використання 2019-07-04