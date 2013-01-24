Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль
Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль
Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся. Переглянути усі переваги
Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція допомагає створити чудові локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр. Читайте посібник користувача, щоб побачити рекомендації наших експертів із догляду за волоссям щодо вибору часу завивки залежно від типу волосся і потрібного вигляду.
Керамічний циліндр SilkySmooth, який вдвічі легше ковзає по волоссю, забезпечує менше тертя та легше відпускає волосся для більш блискучого, здоровішого волосся.
Цифрові налаштування дозволяють вибрати температуру (130–200 °C) та час завивки (5, 8 або 10 секунд) залежно від типу волосся та потрібної зачіски.
Конічна плойка (Ø13–25 мм) дозволяє створювати різні типи локонів та хвиль – від тугих спіральок до вільних, природних локонів та хвиль. Це легко та швидко; жодного сплутування. Надайте волоссю об’єму, створюючи різноманітні локони!
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Найвища температура 200 ºC гарантує ідеальні результати укладки навіть для жорсткого волосся, мінімізуючи його пошкодження.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.
Символ температури перестане блимати, коли плойка нагріється і буде готова до використання.
Технічні специфікації
Функції
Тип волосся
Обслуговування