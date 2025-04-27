КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Конічна плойка

HP8618/00

5

| (25) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль

Надзвичайно розкішні м’які локони, що випромінюють блиск; пишні елегантні хвилі достатнього об’єму та густоти… За допомогою нової конічної плойки Philips Care CurlControl можна створювати різноманітні локони з мінімальним шкідливим впливом на волосся.

Переглянути всі переваги

завдяки індикатору готовності локона

Здоровіше рішення для ідеальних локонів та хвиль

  • Конічний циліндр (13–25 мм)

  • Керамічне покриття SilkySmooth

  • Температура 130–200 C

  • Автоматичне вимкнення

Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона

Унікальний індикатор повідомляє про готовність локона

Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція допомагає створити чудові локони та хвилі без перегрівання волосся. Просто виберіть одне із трьох налаштувань часу завивки і натисніть кнопку, намотавши волосся на циліндр. Читайте посібник користувача, щоб побачити рекомендації наших експертів із догляду за волоссям щодо вибору часу завивки залежно від типу волосся і потрібного вигляду.

Керамічне покриття SilkySmooth вдвічі легше ковзає по волоссю

Керамічне покриття SilkySmooth вдвічі легше ковзає по волоссю

Керамічний циліндр SilkySmooth, який вдвічі легше ковзає по волоссю, забезпечує менше тертя та легше відпускає волосся для більш блискучого, здоровішого волосся.

Цифрові налаштування дозволяють налаштувати плойку відповідно до типу волосся

Цифрові налаштування дозволяють налаштувати плойку відповідно до типу волосся

Цифрові налаштування дозволяють вибрати температуру (130–200 °C) та час завивки (5, 8 або 10 секунд) залежно від типу волосся та потрібної зачіски.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

25

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/04/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Працює купу років. У дружини нарікань немає.

Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2023-04-27

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2023-04-27

26/10/2021

Україна

Україна

Самая лучшая конусная плойка!

Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)

Плюси

Прекрасный продукт

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2019-10-26

04/07/2021

Україна

Україна

Вибір зручний у використанні

Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2019-07-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8618/00 Конічна плойка

Дата використання 2019-07-04

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції