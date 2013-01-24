Ретельніше гоління
Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельніше гоління
Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
Ретельніше гоління
Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельніше гоління
Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Водостійку бритву Philips можна промивати водою з-під крана.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Аксесуари
Потужність
Обслуговування