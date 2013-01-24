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Електробритва

HQ6070/16
Загальна оцінка / 5
  • Ретельніше гоління Ретельніше гоління Ретельніше гоління
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    Електробритва

    HQ6070/16
    Загальна оцінка / 5

    Ретельніше гоління

    Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Ретельніше гоління

    Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    Ретельніше гоління

    Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Електробритва

    Ретельніше гоління

    Надзвичайну конструкцію цієї бритви Philips спеціально розроблено для максимально ретельного гоління. Технологія Super Lift & Cut у поєднанні з системою повторення контурів Reflex Action забезпечує досконалий результат гоління. Переглянути усі переваги

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      Ретельніше гоління

      Електробритва із технологією Super Lift & Cut

      • З індикатором заряджання
      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

      Висувний тример на пружині

      Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

      Бритва, яку можна мити

      Водостійку бритву Philips можна промивати водою з-під крана.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        • Система Reflex Action
        • Незалежні плаваючі головки
        Моделювання
        Точний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор заряджання
        Час гоління
        13 днів
        Чищення
        Можна мити

      • Аксесуари

        Догляд
        Захисний ковпачок

      • Потужність

        Час роботи
        40  хв.

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

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