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Бритвені головки

HQ6
Загальна оцінка / 5
  • Модернізовано для кращих результатів Модернізовано для кращих результатів Модернізовано для кращих результатів
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    Бритвені головки

    HQ6
    Загальна оцінка / 5

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бритвені головки

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Бритвені головки

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

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      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Бритвених головок в упакуванні
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