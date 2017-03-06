Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.
Безпечний для шкіри профіль цих бритвених головок Philips забезпечує обережний контакт зі шкірою для зручного гоління.
4.4
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Перевірений покупець
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/40 głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/50 körkések
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/50 körkések
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Перевірений покупець
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ8/50 Holící hlava Dual Precision