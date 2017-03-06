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  • Для моделей серій 7100, 7200 та Sensotec
  • Для моделей серій 7100, 7200 та Sensotec
  • Для моделей серій 7100, 7200 та Sensotec

Більше не доступний

бритвені головки

HQ8/11

4.4
| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Для моделей серій 7100, 7200 та Sensotec
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
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Для моделей серій 7100, 7200 та Sensotec

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Система точного зрізання

Система точного зрізання

У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

Зручні бритвені головки

Зручні бритвені головки

Безпечний для шкіри профіль цих бритвених головок Philips забезпечує обережний контакт зі шкірою для зручного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/40 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/40 głowice golące

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/50 körkések

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/50 körkések

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

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