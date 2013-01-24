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Ручний блендер

HR1363
Загальна оцінка / 5
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
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    Ручний блендер

    HR1363
    Загальна оцінка / 5

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

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      Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

      Насадка для подрібнення

      Насадка для подрібнення

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        2 (з турбо)

      • Технічні характеристики

        Потужність
        600  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,3  хв.

      • Технічні вимоги

        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал глеків
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Наявні кольори
        Білий з кольором лаванди

      • Аксесуари

        Чаша
        0,5  л
        Подрібнювач

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