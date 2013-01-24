Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари