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Більше не доступний
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.
4.8
з 5
30
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vita1907
27/10/2021
Україна
Блендер дуже зручний у використанні.
Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
kvasola
05/07/2019
Україна
простий,потужний,надiйний
це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер
tanutusic
10/04/2019
Україна
Палочка выручалочка
Отличный ручной блендер. Эффективен в работе, компактен. Единственный недостаток -пластиковые детали в зацеплениях стираются.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер