КаталогПідтримка
uk/ru

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Більше не доступний

Ручний блендер

HR1363/00

4.8
| (30) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
Переглянути всі переваги

Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Знімна пластикова насадка

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

М’яка ручка та кнопки

М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

30

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Блендер дуже зручний у використанні.

Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

05/07/2019

Україна

Україна

простий,потужний,надiйний

це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

10/04/2019

Україна

Україна

Палочка выручалочка

Отличный ручной блендер. Эффективен в работе, компактен. Единственный недостаток -пластиковые детали в зацеплениях стираются.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1363/00 Ручний блендер

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.