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HR1363/00

Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF файл, 839.9 kB
  • 13 March 2026

Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт з лезом подвійної дії забезпечує бездоганно-чудові результати за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

  • PDF файл
  • 5 September 2026

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