Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Для змішування продуктів за лічені секунди.
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
Жодного розбризкування та безладу під час змішування.
Насадка для подрібнення цибулі, сиру та інших продуктів.
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари