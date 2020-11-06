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Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
600 Вт
Пластикова ніжка
Подрібнювач та аксесуари
Для змішування продуктів за лічені секунди.
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
06/11/2020
Україна
Очень мощный блендер
Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
NataShl
10/04/2019
Україна
Очень надежный и удобный
Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Annetsy
02/04/2019
Україна
Незаменимый помощник на кухне
Пользуюсь блендером 7 лет,отличная и незаменимая вещь в приготовлении пищи: фарш-легко,соус-быстро,смузи,суп-пюре малышам-одно мгновение и однородной консистенции блюдо готово,чтоб накормить всю семью! Прост в обращении, легко мыть. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер