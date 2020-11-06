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  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1364/00

5

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

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Блендер із лезом подвійної дії

Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

  • 600 Вт

  • Пластикова ніжка

  • Подрібнювач та аксесуари

Потужний двигун 600 Вт

Потужний двигун 600 Вт

Для змішування продуктів за лічені секунди.

Для надзвичайно твердих продуктів

Для надзвичайно твердих продуктів

Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Очень мощный блендер

Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

10/04/2019

Україна

Україна

Очень надежный и удобный

Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

02/04/2019

Україна

Україна

Незаменимый помощник на кухне

Пользуюсь блендером 7 лет,отличная и незаменимая вещь в приготовлении пищи: фарш-легко,соус-быстро,смузи,суп-пюре малышам-одно мгновение и однородной консистенции блюдо готово,чтоб накормить всю семью! Прост в обращении, легко мыть. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

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