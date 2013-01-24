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Daily Collection

Ручний блендер

HR1364/00
Загальна оцінка / 5
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1364/00
    Загальна оцінка / 5

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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    See all hand-blender

      Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

      Блендер із лезом подвійної дії

      • 600 Вт
      • Пластикова ніжка
      • Подрібнювач та аксесуари
      Потужний двигун 600 Вт

      Потужний двигун 600 Вт

      Для змішування продуктів за лічені секунди.

      Для надзвичайно твердих продуктів

      Для надзвичайно твердих продуктів

      Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Жодного розбризкування та безладу під час змішування.

      Насадка для подрібнення

      Насадка для подрібнення

      Насадка для подрібнення цибулі, сиру та інших продуктів.

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

      Чаша ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Чаша ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Вінчик для збивання вершків і майонезу

      Вінчик для збивання вершків і майонезу

      М’яка ручка та кнопки

      М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        2 (з турбо)

      • Технічні характеристики

        Потужність
        600  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,3  м

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий та бузковий
        Матеріал насадки
        Пластик
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        PP та гума

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Компактний подрібнювач
        Вінчик
        Так
        Чаша з кришкою
        1  л

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