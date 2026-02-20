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Daily Collection Ручний блендер

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Daily CollectionРучний блендер

HR1364/00

Daily Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF файл, 839.9 kB
  • 10 March 2024

Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

  • PDF файл
  • 14 November 2025

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