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Daily Collection Ручний блендер
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HR1364/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Ручний блендер Philips потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
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