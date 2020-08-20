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Більше не доступний
550 Вт, пластикова ніжка
ProMix
Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
1 режим швидкості
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Один перемикач для легкого використання.
Нагороди
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Плюси
Зручний, потужний, надійний
Мінуси
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
а-л-л-а
30/08/2020
Україна
Зручний у використанні
Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.
Плюси
так, рекомендувала
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер