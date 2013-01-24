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    Daily Collection

    Ручний блендер

    HR1603/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко
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      Daily Collection Ручний блендер

      HR1603/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Корисні домашні страви готувати легко

      Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Ручний блендер

      Корисні домашні страви готувати легко

      Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

      Корисні домашні страви готувати легко

      Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Ручний блендер

      Корисні домашні страви готувати легко

      Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ручний блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Корисні домашні страви готувати легко

        для ідеально змішаних супів, збитих вершків та багато іншого

        • 550 Вт, пластикова ніжка
        • ProMix
        • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
        • 1 режим швидкості
        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

        Один перемикач

        Один перемикач

        Один перемикач для легкого використання.

        Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

        Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

        Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

        Потужний двигун 550 Вт

        Потужний двигун 550 Вт

        Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Вінчик
          Так
          Знімна насадка
          Із 2 кнопками
          Мірний стакан
          0.5 л
          Колір (кольори)
          Білий
          Потужність
          550 W
          Частота
          50 / 60 Hz
          Довжина шнура
          1,25 m
          Режими швидкості
          1
          Напруга
          220–240 V
          Матеріал насадки
          Пластик
          Подрібнювач
          Компактний подрібнювач
          Матеріал корпусу
          PP та гума
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь

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