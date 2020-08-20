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  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1603/00

4.5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким!
Переглянути всі переваги

для ідеально змішаних супів, збитих вершків та багато іншого

Корисні домашні страви готувати легко

  • 550 Вт, пластикова ніжка

  • ProMix

  • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик

  • 1 режим швидкості

Оптимальний потік та ефективність змішування

Оптимальний потік та ефективність змішування

Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

Один перемикач

Один перемикач

Один перемикач для легкого використання.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961301

Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Плюси

Зручний, потужний, надійний

Мінуси

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

30/08/2020

Україна

Україна

Зручний у використанні

Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.

Плюси

так, рекомендувала

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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