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Daily Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Daily CollectionРучний блендер

HR1603/00

Daily Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)

  • PDF файл, 183.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1603/00 - English (US)

  • PDF файл, 25.1 kB
  • 13 March 2026

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