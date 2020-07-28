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Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам.
700 Вт, ProMix, металева ніжка
Регульована швидкість та режим "турбо"
Мірний стакан 1 л, подрібнювач, вінчик
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Ручний блендер Philips із потужним та надійним двигуном 700 Вт може подрібнити практично будь-які інгредієнти та забезпечує чудові результати. Завдяки цій потужності двигуна цей ручний блендер можна використовувати з різноманітними аксесуарами.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Нагороди
4.3
з 5
16
Відгуки
81%
рекомендують цей виріб
08lina
28/07/2020
Україна
Дуже задоволена
Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Olchik
11/04/2019
Україна
Отличный блендер
Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Katerina2504
29/10/2016
Polska
Ten produkt jest genialny
Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny