Інші елементи комплектації
- Великий подрібнювач на 4 леза
- Вінчик
- Мірний стакан ProMix, 1 л
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Ручний блендер Philips із потужним та надійним двигуном 700 Вт може подрібнити практично будь-які інгредієнти та забезпечує чудові результати. Завдяки цій потужності двигуна цей ручний блендер можна використовувати з різноманітними аксесуарами.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.
Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.
Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.
Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.
До ручного блендера додається трикутний мірний стакан ємністю 1 л, що має зручний носик і мірки. Завдяки унікальній трикутній формі стакан легко тримати та створювати вихор для перенесення продуктів на дно стакану до основи насадки ProMix для оптимального змішування та збивання.
Цей ручний блендер Philips має ніж із загартованої нержавіючої сталі. Форму ножа оптимізовано для забезпечення разом із трикутною ніжкою ручного блендера ProMix найкращих результатів змішування. Він безпечний для харчових продуктів та не ржавітиме.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Дизайн
Покриття корпусу