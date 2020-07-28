КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням

Більше не доступний

Avance CollectionРучний блендер

HR1643/00

4.3

| (16) Відгуки | 81% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужний ручний блендер із легким керуванням

Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам.

Переглянути всі переваги

Готуйте різноманітні страви на власний смак за допомогою SpeedTouch

Потужний ручний блендер із легким керуванням

  • 700 Вт, ProMix, металева ніжка

  • Регульована швидкість та режим "турбо"

  • Мірний стакан 1 л, подрібнювач, вінчик

Оптимальний потік та ефективність змішування

Оптимальний потік та ефективність змішування

Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

Ручний блендер Philips із потужним та надійним двигуном 700 Вт може подрібнити практично будь-які інгредієнти та забезпечує чудові результати. Завдяки цій потужності двигуна цей ручний блендер можна використовувати з різноманітними аксесуарами.

Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612383

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

16

Відгуки

81%

рекомендують цей виріб

2

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный блендер

Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

29/10/2016

Polska

Polska

Ten produkt jest genialny

Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції