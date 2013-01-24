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Avance Collection

Ручний блендер

HR1643/00
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  • Потужний ручний блендер із легким керуванням Потужний ручний блендер із легким керуванням Потужний ручний блендер із легким керуванням
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    Avance Collection Ручний блендер

    HR1643/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Ручний блендер

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

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      Готуйте різноманітні страви на власний смак за допомогою SpeedTouch

      • 700 Вт, ProMix, металева ніжка
      • Регульована швидкість та режим "турбо"
      • Мірний стакан 1 л, подрібнювач, вінчик
      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

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      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.

      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

      Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

      Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

      Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.

      Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

      Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

      Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.

      Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

      Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

      Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.

      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

      До ручного блендера додається трикутний мірний стакан ємністю 1 л, що має зручний носик і мірки. Завдяки унікальній трикутній формі стакан легко тримати та створювати вихор для перенесення продуктів на дно стакану до основи насадки ProMix для оптимального змішування та збивання.

      Ніж блендера із загартованої нержавіючої сталі

      Цей ручний блендер Philips має ніж із загартованої нержавіючої сталі. Форму ножа оптимізовано для забезпечення разом із трикутною ніжкою ручного блендера ProMix найкращих результатів змішування. Він безпечний для харчових продуктів та не ржавітиме.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Вінчик
        • Великий подрібнювач на 2 леза
        • Мірний стакан

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Знімна насадка
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Функція "турбо"
        • Регульована швидкість

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Ємність мірного стакана
        1  л
        Ємність великого подрібнювача
        1000  мл

      • Дизайн

        Колір
        Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик SAN
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Великий подрібнювач на 4 леза
      • Вінчик
      • Мірний стакан ProMix, 1 л

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