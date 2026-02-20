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Avance Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Avance CollectionРучний блендер

HR1643/00

Avance Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF файл, 173.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1643/00 - English (US)

  • PDF файл, 953.8 kB
  • 13 March 2026

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