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    Avance Collection

    Ручний блендер

    HR1645/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв
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      Avance Collection Ручний блендер

      HR1645/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

      Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Avance Collection Ручний блендер

      Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

      Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

      Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

      Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Avance Collection Ручний блендер

      Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

      Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Ручний блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

        Готуйте різноманітні страви на власний смак за допомогою SpeedTouch

        • 700 Вт, ProMix, металева ніжка
        • Регульована швидкість та режим "турбо"
        • Подріб., насадка д/пюре, вінчик, стакан
        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

        Потужний ручний блендер із двигуном 700 Вт для найкращого подрібнення

        Ручний блендер Philips із потужним та надійним двигуном 700 Вт може подрібнити практично будь-які інгредієнти та забезпечує чудові результати. Завдяки цій потужності двигуна цей ручний блендер можна використовувати з різноманітними аксесуарами.

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

        Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

        Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

        Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.

        Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

        Розблокування одним натисненням для легкого встановлення

        Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.

        Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

        Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

        Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Насадка для картоплі пюре для найпухкішого картопляного пюре

        Насадка для картоплі пюре для найпухкішого картопляного пюре

        За допомогою насадки для картоплі пюре для ручного блендера Philips можна приготувати пухке картопляне пюре.

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

        Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

        Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

        До ручного блендера додається трикутний мірний стакан ємністю 1 л, що має зручний носик і мірки. Завдяки унікальній трикутній формі стакан легко тримати та створювати вихор для перенесення продуктів на дно стакану до основи насадки ProMix для оптимального змішування та збивання.

        Ніж блендера із загартованої нержавіючої сталі

        Ніж блендера із загартованої нержавіючої сталі

        Цей ручний блендер Philips має ніж із загартованої нержавіючої сталі. Форму ножа оптимізовано для забезпечення разом із трикутною ніжкою ручного блендера ProMix найкращих результатів змішування. Він безпечний для харчових продуктів та не ржавітиме.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Мірний стакан
          • Компактний подрібнювач
          • Насадка для картоплі пюре
          • Вінчик

        • Загальні специфікації

          Характеристики виробу
          • Знімна насадка
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Функція "турбо"
          • Регульована швидкість

        • Технічні характеристики

          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          700  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Ємність мірного стакана
          1  л
          Довжина шнура
          1,2  м

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Дизайн

          Колір
          Білий

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Пластик SAN
          Матеріал насадки
          Метал
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Насадка для картоплі пюре
        • Компактний подрібнювач
        • Вінчик
        • Мірний стакан ProMix, 1 л

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