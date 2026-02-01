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  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування

Більше не доступний

Соковижималка і блендер "два в одному"

HR1842

Миттєві напої домашнього приготування

Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л.

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Миттєві напої домашнього приготування

  • 300 Вт, 1,5 л

Робить більше соку завдяки мікросітчастому фільтру

Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.

Соковижималка і блендер "два в одному"

Соковижималка і блендер "два в одному"

Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.

2 швидкості та імпульсний режим

2 швидкості та імпульсний режим

Швидка обробка і чищення.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції