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    Соковижималка і блендер "два в одному"

    HR1842
    Загальна оцінка / 5
    • Миттєві напої домашнього приготування Миттєві напої домашнього приготування Миттєві напої домашнього приготування
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      Соковижималка і блендер "два в одному"

      HR1842
      Загальна оцінка / 5

      Миттєві напої домашнього приготування

      Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Соковижималка і блендер "два в одному"

      Миттєві напої домашнього приготування

      Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л. Переглянути усі переваги

      Миттєві напої домашнього приготування

      Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Соковижималка і блендер "два в одному"

      Миттєві напої домашнього приготування

      Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л. Переглянути усі переваги

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        Соковижималка і блендер "два в одному"

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Миттєві напої домашнього приготування

        Створюйте корисні коктейлі та соки

        • 300 Вт, 1,5 л
        Соковижималка і блендер "два в одному"

        Соковижималка і блендер "два в одному"

        Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.

        2 швидкості та імпульсний режим

        2 швидкості та імпульсний режим

        Швидка обробка і чищення

        Фільтр для приготування прозорого соку

        Фільтр для приготування прозорого соку

        Для приготування соєвого молока та фруктових соків у блендері

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Зберігання шнура
          Ніжки з присосками
          Затискачі
          2 швидкості

        • Технічні характеристики

          Потужність
          300  Вт
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          1,2  хв.
          Напруга
          220 - 240  В

        • Технічні вимоги

          Матеріал корпусу та затискачів
          Поліпропілен
          Матеріал кришки
          SAN
          Доступні кольори
          Яскраво-білий з оранжевими елементами
          Матеріал штовхача
          Поліпропілен

        • Аксесуари

          Блендер
          1,5  л
          Фільтр
          Глек для соку
          700  мл
          Щітка для чищення

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