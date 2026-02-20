Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів та глеком блендера ємністю 1,5 л.