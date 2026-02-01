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Більше не доступний
HR1844
Миттєві страви та напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення.
300 Вт, 1,5 л
Ідеальне подрібнення продуктів за лічені секунди.
Подрібнюйте будь-які продукти, такі як кава, трави, спеції та крупи.
Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.
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