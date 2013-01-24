Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Миттєві страви та напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєві страви та напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення. Переглянути усі переваги
Миттєві страви та напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєві страви та напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення. Переглянути усі переваги
Соковижималка і блендер "два в одному"
Ціна магазину Philips
Усього:
Ідеальне подрібнення продуктів за лічені секунди.
Подрібнюйте будь-які продукти, такі як кава, трави, спеції та крупи.
Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.
Швидка обробка і чищення
Для приготування соєвого молока та фруктових соків у блендері
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари