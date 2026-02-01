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  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування
  • Миттєві страви та напої домашнього приготування

Більше не доступний

Соковижималка і блендер "два в одному"

HR1844

Миттєві страви та напої домашнього приготування

Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення.

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Створюйте корисні коктейлі, соки та спеції

Миттєві страви та напої домашнього приготування

  • 300 Вт, 1,5 л

Подрібнювач для овочів

Подрібнювач для овочів

Ідеальне подрібнення продуктів за лічені секунди.

Млинок для подрібнення продуктів

Млинок для подрібнення продуктів

Подрібнюйте будь-які продукти, такі як кава, трави, спеції та крупи.

Робить більше соку завдяки мікросітчастому фільтру

Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції