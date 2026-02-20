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Соковижималка і блендер "два в одному"
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HR1844
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Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, глеком блендера ємністю 1,5 л зі знімним ріжучим блоком, фільтром для фруктів, млинком та приладдями для подрібнення.
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