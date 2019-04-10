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Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

HR1847/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Максимум вибору, мінімум зусиль
Ця соковижималка-блендер Philips має необмежені можливості: витискайте свіжі соки, змішуйте домашні супи, корисні смузі та навіть соєве молоко, подрібнюйте горіхи та спеції, готуйте салати, соуси та пасти.
Переглянути всі переваги

Створюйте корисні коктейлі, соки та спеції

Максимум вибору, мінімум зусиль

  • 350 Вт

  • 2 швидкості

  • Білий/сріблястий

  • Блендер, подрібнювач, млинок

Соковижималка 350 Вт із 2 режимами швидкості для м’яких та твердих фруктів

Соковижималка 350 Вт із 2 режимами швидкості для м’яких та твердих фруктів

Знімний збирач м’якоті ємністю 500 мл

Знімний збирач м’якоті ємністю 500 мл

Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл

Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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