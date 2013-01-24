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Viva Collection

Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

HR1847/00
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    Viva Collection Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

    HR1847/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимум вибору, мінімум зусиль

    Ця соковижималка-блендер Philips має необмежені можливості: витискайте свіжі соки, змішуйте домашні супи, корисні смузі та навіть соєве молоко, подрібнюйте горіхи та спеції, готуйте салати, соуси та пасти. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

    Максимум вибору, мінімум зусиль

    Ця соковижималка-блендер Philips має необмежені можливості: витискайте свіжі соки, змішуйте домашні супи, корисні смузі та навіть соєве молоко, подрібнюйте горіхи та спеції, готуйте салати, соуси та пасти. Переглянути усі переваги

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      Створюйте корисні коктейлі, соки та спеції

      • 350 Вт
      • 2 швидкості
      • Білий/сріблястий
      • Блендер, подрібнювач, млинок
      Знімний збирач м’якоті ємністю 500 мл

      Знімний збирач м’якоті ємністю 500 мл

      Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.

      Знімний ніж

      Знімний ніж

      Знімний ніж для легкого чищення.

      Подрібнення горіхів, спецій або трав

      Подрібнення горіхів, спецій або трав

      Подрібнюйте горіхи, спеції або трави одним натисненням кнопки.

      Подрібнені овочі та трави

      Подрібнені овочі та трави

      Насолоджуйтеся улюбленими салатами з подрібненими овочами та травами.

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Компактна конструкція для зручного зберігання.

      Можна мити в посудомийній машині

      Можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Соковижималка 350 Вт із 2 режимами швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Соковижималка 350 Вт із 2 режимами швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Чаша блендера на 1000 мл

      Чаша блендера на 1000 мл

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Приготування пюре за допомогою млинка

      Робіть пюре за допомогою млинка і готуйте соуси та пасти.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Яскраво-білий зі сріблястими елементами
        Матеріал корпусу та затискачів
        Поліпропілен
        Матеріал кришки
        SAN
        Матеріал штовхача
        Поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Затискачі
        Так
        Ніжки з присосками
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        2

      • Легко мити

        Аксесуари можна мити в посудомийній машині
        Так

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Так
        Ємність для соку
        Так
        Чаша блендера
        Так
        Млинок
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        350  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,2  м
        Збирач м’якоті
        500  мл
        Ємність чаші блендера
        1  л

      • Розміри

        Розміри коробки (ШxВxГ)
        232 x 330 x 470
        Вага виробу
        2,48  кг
        Вага з упаковкою
        3,59  кг

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