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Більше не доступний
350 Вт
2 швидкості
Білий/сріблястий
Блендер, подрібнювач, млинок
Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл
Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач