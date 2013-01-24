Максимум вибору, мінімум зусиль
Ця соковижималка-блендер Philips має необмежені можливості: витискайте свіжі соки, змішуйте домашні супи, корисні смузі та навіть соєве молоко, подрібнюйте горіхи та спеції, готуйте салати, соуси та пасти. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум вибору, мінімум зусиль
Ця соковижималка-блендер Philips має необмежені можливості: витискайте свіжі соки, змішуйте домашні супи, корисні смузі та навіть соєве молоко, подрібнюйте горіхи та спеції, готуйте салати, соуси та пасти. Переглянути усі переваги
Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл
Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.
Знімний ніж для легкого чищення.
Подрібнюйте горіхи, спеції або трави одним натисненням кнопки.
Насолоджуйтеся улюбленими салатами з подрібненими овочами та травами.
Компактна конструкція для зручного зберігання.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Робіть пюре за допомогою млинка і готуйте соуси та пасти.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Легко мити
Аксесуари
Технічні характеристики
Розміри