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Viva Collection Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Більше не доступний

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Viva CollectionСоковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

HR1847/00

Viva Collection Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declartion of Conformity

  • PDF файл, 637.1 kB
  • 13 December 2024

User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 10 March 2024

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