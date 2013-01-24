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Соковижималка

HR1851
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
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    Соковижималка

    HR1851
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Соковижималка

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Соковижималка

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        Зберігання шнура
        Неслизька основа
        Ніжки з присосками
        Затискачі

      • Технічні характеристики

        Потужність
        500  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        120  хв.
        Збирач м'якоті
        1,5  л

      • Аксесуари

        Глек для соку
        750  мл

      • Дизайн

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал кришки і контейнера для м'якоті
        SAN
        Матеріал глеку для соку
        SAN
        Колір
        Яскраво-білий із жовтими елементами

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