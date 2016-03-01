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  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1851/00

3

| (1) Відгук

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

За допомогою цієї соковижималки Philips HR1851/00 можна легко приготувати смачний свіжий сік із м’яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи.

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Компактна соковижималка для зручного зберігання

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

  • 500 Вт

  • 1,5 л

  • Звичайний отвір

Робить більше соку завдяки мікросітчастому фільтру

Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

2 швидкості роботи для м'яких та твердих фруктів

2 швидкості роботи для м'яких та твердих фруктів

Дві швидкості дозволяють приготувати сік як з твердих, так і з м'яких фруктів та овочів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

5
4
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1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Цей відгук про Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Цей відгук про Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

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