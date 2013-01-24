Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік з м'яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи. Переглянути усі переваги
Дві швидкості дозволяють приготувати сік як з твердих, так і з м'яких фруктів та овочів
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Аксесуари
Дизайн