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Більше не доступний
HR1851/00
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
За допомогою цієї соковижималки Philips HR1851/00 можна легко приготувати смачний свіжий сік із м’яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи.
500 Вт
1,5 л
Звичайний отвір
Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.
Дві швидкості дозволяють приготувати сік як з твердих, так і з м'яких фруктів та овочів.
3.0
з 5
1
Відгук
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Цей відгук про Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Цей відгук про Viva Collection HR1851/00 Sokovnik