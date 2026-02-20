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Viva Collection Соковижималка
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
За допомогою цієї соковижималки Philips HR1851/00 можна легко приготувати смачний свіжий сік із м’яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи.
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