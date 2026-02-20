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Viva Collection Соковижималка

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Viva CollectionСоковижималка

HR1851/00

Viva Collection Соковижималка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

За допомогою цієї соковижималки Philips HR1851/00 можна легко приготувати смачний свіжий сік із м’яких і твердих фруктів та овочів, адже вона має потужність 500 Вт і 2 швидкості роботи.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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