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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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Більше не доступний

Колекція AvanceСоковижималка

HR1871/10

4.8
| (74) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Крім того, її надзвичайно легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті.
Переглянути всі переваги

Отримуйте на 10% більше соку* та швидке чищення за хвилину!

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 1000 Вт

  • QuickClean

  • 2,5 л, надзвичайно великий отвір

  • Система «крапля-стоп»

Готуйте до 2,5 л соку за один раз

Готуйте до 2,5 л соку за один раз

Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

Завдяки 2 швидкостям соковижималка Philips дозволяє переробляти на сік найулюбленіші фрукти та овочі – як м'які, так і тверді.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

74

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже зручно!

До цієї соковижималки я мав інші, але були незручні. А у соковижималки Philips HR1871 все просто й дуже зручно! І чавити фрукти, і розбирати, і мити. Іще - дуже важливе - працює вже 10 років!!! Міняти виробника не збираємось! РЕКОМЕНДУЮ! :)

Плюси

зручність, надійність

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка

07/07/2019

Україна

Україна

Соковижималка компактна та потужна.

Соковижималка компактна та потужна. Не займає багато місця на кухні, так як компактна. Бездоганно справляється із своєю функцією - вичавлювання соку. Сучасний дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка

02/07/2019

Polska

Polska

Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.

Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

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      Примітки

      1. У порівнянні з соковижималкою Philips HR1861 номер один