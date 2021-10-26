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Більше не доступний
1000 Вт
QuickClean
2,5 л, надзвичайно великий отвір
Система «крапля-стоп»
Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.
Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Завдяки 2 швидкостям соковижималка Philips дозволяє переробляти на сік найулюбленіші фрукти та овочі – як м'які, так і тверді.
4.8
з 5
74
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
26/10/2021
Україна
Дуже зручно!
До цієї соковижималки я мав інші, але були незручні. А у соковижималки Philips HR1871 все просто й дуже зручно! І чавити фрукти, і розбирати, і мити. Іще - дуже важливе - працює вже 10 років!!! Міняти виробника не збираємось! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Плюси
зручність, надійність
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка
Halynak
07/07/2019
Україна
Соковижималка компактна та потужна.
Соковижималка компактна та потужна. Не займає багато місця на кухні, так як компактна. Бездоганно справляється із своєю функцією - вичавлювання соку. Сучасний дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка
Agnieszka20
02/07/2019
Polska
Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.
Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
У порівнянні з соковижималкою Philips HR1861 номер один