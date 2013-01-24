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Avance Collection

Соковижималка

HR1871/10
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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    Avance Collection Соковижималка

    HR1871/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Крім того, її надзвичайно легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Крім того, її надзвичайно легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті. Переглянути усі переваги

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      • 1000 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, надзвичайно великий отвір
      • Система "крапля-стоп"
      Готуйте до 2,5 л соку за один раз

      Готуйте до 2,5 л соку за один раз

      Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

      Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

      Технологія QuickClean

      Технологія QuickClean

      Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин.

      Система запобігання протіканню вбудована в носик

      Система запобігання протіканню вбудована в носик

      Тримайте кухонну стільницю у чистоті навіть після вичавлення соку. Система "крапля-стоп" запобігає скапуванню соку на стіл.

      Брошура з дивовижними рецептами приготування соку

      Брошура з дивовижними рецептами приготування соку

      Можна користуватися брошурою з дивовижними рецептами приготування соку щодня.

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 1000 Вт

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 1000 Вт

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів завдяки потужному двигуну 1000 Вт.

      2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

      2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

      Гладкі поверхні, які легко чистити

      Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Брошура з рецептами
        • Носик

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Запобіжник

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        1000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Об’єм ємності
        2,5  л
        Ємність збирача м’якоті
        1,6  л

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал ємності
        Ємність SAN і кришка PS
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал носика
        Нержавіюча сталь

      • Вага та розміри

        Діаметр отвору для подачі
        80  мм
        Вага виробу
        5,2  кг

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