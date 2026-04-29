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Колекція Avance Соковижималка

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Колекція AvanceСоковижималка

HR1871/10

Колекція Avance Соковижималка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

Ця соковижималка вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Крім того, її надзвичайно легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті.

  • PDF файл
  • 3 July 2026

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