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Колекція Avance Соковижималка
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HR1871/10
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
Ця соковижималка вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Крім того, її надзвичайно легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті.
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