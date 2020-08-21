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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Більше не доступний

Avance CollectionШнекова соковижималка

HR1895/80

4.7

| (71) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

Інноваційна технологія мікровіджиму MicroMasticating від Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із інгредієнтів. Після закінчення вичавлювання усі частини соковижималки можна легко помити за 1 хвилину завдяки конструкції без використання сита.

Переглянути всі переваги

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

  • Технологія MicroMasticating

  • Білий з сірим

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.

Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.</

Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

71

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

21/08/2020

Україна

Україна

Смачний сік, мало відходів

Прекрасно віджимає сік та пюре. Кожного ранку тепер у нас свіжовичавлений сік для всієї родини. Та грейпфрутовий сік до коктейлів з мартіні теж прекрасний. Дуже зручна у користуванні та легко миється. Насолоджуємося усією родиною

Плюси

зручна, дуже гарно вичавлює сік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Дата використання 2019-07-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Дата використання 2019-07-21

20/06/2019

Україна

Україна

Максимально віджимає сок

Дуже задоволена даною соковижималкою, це шнеківська соковижималка,типу як м'ясорубка. Дає макимум соку, жмих сухий. Легко миється та проста в обслуговуванні. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

22/08/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

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Примітки

  1. Власні тестування з використанням 1000 г винограду, яблук, ожини, полуниці, помідорів, кавунів, апельсинів та гранатів.