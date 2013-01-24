Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до Ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.