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Avance Collection

Шнекова соковижималка

HR1895/80
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    Avance Collection Шнекова соковижималка

    HR1895/80
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

    Інноваційна технологія мікровіджиму MicroMasticating від Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із інгредієнтів. Після закінчення вичавлювання усі частини соковижималки можна легко помити за 1 хвилину завдяки конструкції без використання сита. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Шнекова соковижималка

    Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

    Інноваційна технологія мікровіджиму MicroMasticating від Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із інгредієнтів. Після закінчення вичавлювання усі частини соковижималки можна легко помити за 1 хвилину завдяки конструкції без використання сита. Переглянути усі переваги

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      Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

      • Технологія MicroMasticating
      • Білий з сірим
      Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

      Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

      Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із Ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.

      Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

      Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

      Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.

      Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

      Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

      Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до Ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.

      Функція попереднього очищення вичавлює сік до останньої краплі

      Функція попереднього очищення вичавлює сік до останньої краплі

      Функція попереднього очищення – вичавлює сік до останньої краплі та одночасно очищає соковижималку. Це допоможе отримати максимум із фруктів та овочів та запобігти змарнуванню цінного соку під час очищення.

      Легке розбирання та промивання без будь-яких кухонних засобів

      Легке розбирання та промивання без будь-яких кухонних засобів

      Завдяки легкому розбиранню та відсутності обідків на елементах цю соковижималку легко помити просто під краном. Оскільки в пристрої немає гострих кутів, клітковина або залишки інгредієнтів вимиються за кілька секунд.

      Унікальна конструкція без сита для очищення менш ніж за 1 хвилину

      Унікальна конструкція без сита для очищення менш ніж за 1 хвилину

      Наша унікальна конструкція без сита дає змогу легко вичавлювати сік безпосередньо у склянку через фільтр, який вловлює всі непотрібні складові соку і який так легко мити без будь-яких щіток.

      Інноваційна система "крапля-стоп" – чистота кухонного столу

      Інноваційна система "крапля-стоп" – чистота кухонного столу

      Повністю вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку та завжди зберігати кухонну стільницю в чистоті. Просто натисніть на нижню частину вихідного отвору, не забруднюючи пальці, і сік перестане крапати.

      Тонка соковижималка з усіма вбудованими частинами

      Тонка соковижималка з усіма вбудованими частинами

      Оптимізована конструкція шириною 11 см дає змогу завжди тримати соковижималку на столі та використовувати у будь-який час. Вона займає небагато місця як під час зберігання, так і під час використання, оскільки всі її елементи вбудовані, а тому для витискання соку не знадобляться жодні зовнішні засоби.

      Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

      Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

      Вичавлювання соку безпосередньо в склянку дає Вам змогу зробити сік окремо для кожного члена родини без використання та миття зайвих частин і зберігати кухонну стільницю в чистоті.

      У комплекті дивовижна книга з рецептами

      У комплекті дивовижна книга з рецептами

      Низка рецептів із переліком інгредієнтів – це важлива складова процесу приготування соку. Ця книга – джерело натхнення, адже в ній є 20 рецептів та всі вказівки щодо користі для Вашого здоров’я.

      Знімні частини можна зберігати у збирачі м’якоті

      Знімні частини можна зберігати у збирачі м’якоті

      Усі невеликі знімні частини соковижималки (наприклад, лоток, штовхач і ємність для соку) можна зберігати у збирачі м’якоті. Таким чином, усі частини будуть надійно зберігатися, а Ви завжди знатимете, де їх шукати, щоб вичавити наступну порцію соку.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ємність
        • Брошура з рецептами

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Запобіжник
        • Швидке чищення

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        1  л
        Ємність збирача м’якоті
        1  л
        Довжина шнура
        1  м
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        200  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Обертів/хв.
        300 об./хв

      • Конструкція

        Колір
        Білий і сірий

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Металевий запобіжник
        Матеріал мірного стакана
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал контейнера для відходів
        Пластик

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