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Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму MicroMasticating від Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із інгредієнтів. Після закінчення вичавлювання усі частини соковижималки можна легко помити за 1 хвилину завдяки конструкції без використання сита.
Технологія MicroMasticating
Білий з сірим
Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.
Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.</
Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.
Нагороди
4.7
з 5
71
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Nataliia P
21/08/2020
Україна
Смачний сік, мало відходів
Прекрасно віджимає сік та пюре. Кожного ранку тепер у нас свіжовичавлений сік для всієї родини. Та грейпфрутовий сік до коктейлів з мартіні теж прекрасний. Дуже зручна у користуванні та легко миється. Насолоджуємося усією родиною
Плюси
зручна, дуже гарно вичавлює сік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Дата використання 2019-07-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Дата використання 2019-07-21
Katrusja84
20/06/2019
Україна
Максимально віджимає сок
Дуже задоволена даною соковижималкою, це шнеківська соковижималка,типу як м'ясорубка. Дає макимум соку, жмих сухий. Легко миється та проста в обслуговуванні. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Domello
22/08/2020
Polska
Super sprzęt
Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Власні тестування з використанням 1000 г винограду, яблук, ожини, полуниці, помідорів, кавунів, апельсинів та гранатів.