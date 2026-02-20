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Avance Collection Шнекова соковижималка

Більше не доступний

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Avance CollectionШнекова соковижималка

HR1895/80

Avance Collection Шнекова соковижималка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

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