Точне зважування в грамах чи унціях
Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точне зважування в грамах чи унціях
Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги
Точне зважування в грамах чи унціях
Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точне зважування в грамах чи унціях
Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги
Перетворення для зважування в грамах чи унціях.
Функція скидання/тара для окремого зважування продуктів.
Автоматичне вимкнення економить ресурс батареї.
Збереження в пам’яті останнього показника вимірювання
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн