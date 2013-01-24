Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Кухонна вага

HR2393/01
Загальна оцінка / 5
  • Точне зважування в грамах чи унціях Точне зважування в грамах чи унціях Точне зважування в грамах чи унціях
    -{discount-value}

    Кухонна вага

    HR2393/01
    Загальна оцінка / 5

    Точне зважування в грамах чи унціях

    Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Кухонна вага

    Точне зважування в грамах чи унціях

    Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги

    Точне зважування в грамах чи унціях

    Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Кухонна вага

    Точне зважування в грамах чи унціях

    Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all kitchen-scale

      Точне зважування в грамах чи унціях

      Можна зважувати до 5 кг продуктів, шкала 1 г

      • Макс. навантаження 5 кг
      • Біла
      Перетворення для зважування в грамах чи унціях

      Перетворення для зважування в грамах чи унціях

      Перетворення для зважування в грамах чи унціях.

      Функція скидання/тара для окремого зважування продуктів

      Функція скидання/тара для окремого зважування продуктів

      Функція скидання/тара для окремого зважування продуктів.

      Автоматичне вимкнення економить ресурс батареї

      Автоматичне вимкнення економить ресурс батареї

      Автоматичне вимкнення економить ресурс батареї.

      Збереження в пам’яті останнього показника вимірювання

      Збереження в пам’яті останнього показника вимірювання

      Збереження в пам’яті останнього показника вимірювання

      Вимірює із градіюванням 1 г

      Вимірює із градіюванням 1 г

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Функція перетворення
        Так
        Функція скидання/тара
        Так
        Збереження в пам’яті
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        Батарея 1 x 9 В (не входить у комплект)  Вт
        Точність
        1 г, 1/8 унції
        Макс. навантаження
        5 кг, 11 фунтів  кг

      • Дизайн

        Матеріал
        Пластик ABS
        Колір
        Білий

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись