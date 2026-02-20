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Кухонна вага

HR2393/01

Кухонна вага

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара.

  • PDF файл
  • 19 July 2026

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