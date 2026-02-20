Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Обробка їжі
Усі серії
Кухонна вага
Більше не доступний
Підтримка
HR2393/01
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
User Manual Philips Kitchen scale
Кухонна вага Philips з автономним живленням від батарей, функцією автоматичного вимкнення і кнопкою перетворення одиниць вимірювання. Зважує до 5 кг продуктів, шкала 1 г. Містить функцію скидання/тара.
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти