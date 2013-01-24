Потужність і багатофункціональність
Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність і багатофункціональність
Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги
Потужність і багатофункціональність
Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність і багатофункціональність
Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги
Потужний двигун, який обробляє 1,5 кг м’яса на хвилину.
2 високоякісні диски, які дозволяють перемелювати м’ясо, рибу і домашню птицю.
2 насадки для приготування тонких і товстих ковбасок.
2 диски для легкого приготування свіжої довгої локшини та спагеті.
Форма для печива дозволяє вирізати печиво 3 різних форм.
Технічні характеристики
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Конструкція та покриття
Країна виготовлення