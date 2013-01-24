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М’ясорубка

HR2725
Загальна оцінка / 5
  • Потужність і багатофункціональність Потужність і багатофункціональність Потужність і багатофункціональність
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    М’ясорубка

    HR2725
    Загальна оцінка / 5

    Потужність і багатофункціональність

    Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    М’ясорубка

    Потужність і багатофункціональність

    Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги

    Потужність і багатофункціональність

    Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Потужність і багатофункціональність

    Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми. Переглянути усі переваги

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      Потужний двигун, який обробляє 1,5 кг м’яса на хвилину.

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      2 високоякісні диски, які дозволяють перемелювати м’ясо, рибу і домашню птицю.

      Мала (12 мм) і велика (22 мм) насадки для ковбасок

      2 насадки для приготування тонких і товстих ковбасок.

      Диск для довгої локшини та спагеті

      2 диски для легкого приготування свіжої довгої локшини та спагеті.

      У комплекті форма для печива

      Форма для печива дозволяє вирізати печиво 3 різних форм.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1  м
        Скляний запобіжник для запобігання загорянню пристрою
        Так
        Універсальний двигун, придушує перешкоди радіо/ТБ
        Так
        Тип шнура
        кабель з подвійною ізоляцією та литим штепселем
        Вхідна потужність
        230 В, 50 Гц

      • Аксесуари

        Металевий диск для дрібного подрібнення
        4 мм
        Металевий диск для грубого подрібнення
        8 мм
        Мала насадка для ковбасок
        12 мм
        Велика насадка для ковбасок
        22 мм
        Диск для довгої локшини
        Так
        Диск для спагеті
        Так
        Паличка для очищення диска для макаронів
        Так
        Чаша блендера (1,5 л)
        Так

      • Потужність

        Номінальна потужність
        250  Вт
        Максимальна потужність (заблокований двигун)
        1300  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Яскраво-білий з оранжевими і жовтими елементами
        Місце для посудини висотою 11 см для приймання м’яса
        Так
        Шарнірна ручка, щоб легко піднімати
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так

      • Конструкція та покриття

        Лоток, насадки для ковбасок, корпус та форма для печива з ABS
        Так
        Робоча трубка і черв’ячний вал м’ясорубки з алюмінієвого сплаву
        Так
        Ріжучий блок L40H з литої сталі
        Так
        Подрібнюючі диски з плавленої сталі 2F 0000
        Так
        Диски для макаронів та очищувач макаронів з POM
        Так

      • Країна виготовлення

        Польща
        Так

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