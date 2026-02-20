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М’ясорубка

HR2725

М’ясорубка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Meat mincer HR2725

  • PDF файл, 4.5 MB
  • 13 March 2026

Легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину, робить ковбаски двох розмірів та створює свіжі макарони й тістечка різноманітної форми.

  • PDF файл
  • 5 July 2026

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