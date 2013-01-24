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Daily Collection

Прес для цитрусових

HR2737/70
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Свіжий вичавлений сік просто Свіжий вичавлений сік просто Свіжий вичавлений сік просто
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    Daily Collection Прес для цитрусових

    HR2737/70
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Прес для цитрусових

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Прес для цитрусових

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги

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    See all citrus-juicer

      Свіжий вичавлений сік просто

      Можна мити в посудомийній машині, компактний цитрус-прес

      • 0,4 л
      • 25 Вт
      • Авто-реверс
      • Пристосування для шнура
      Ємність для соку на 400 мл

      Ємність для соку на 400 мл

      Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.

      Пристосування для шнура

      Пристосування для шнура

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Мала та компактна конструкція

      Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Яскраво-білий з блакитними елементами
        Матеріал корпусу
        Пластик PP
        Матеріал ємності
        Пластик PP

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Місткість ємності
        0,4  л
        Довжина шнура
        1,2  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        25  Вт
        Напруга
        220–240  В

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