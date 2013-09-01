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  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто

Більше не доступний

Daily CollectionПрес для цитрусових

HR2737/70

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Свіжий вичавлений сік просто

Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час.

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Можна мити в посудомийній машині, компактний цитрус-прес

Свіжий вичавлений сік просто

  • 0,4 л

  • 25 Вт

  • Авто-реверс

  • Пристосування для шнура

Пристосування для шнура

Пристосування для шнура

Мала та компактна конструкція

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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