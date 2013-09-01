Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час.
0,4 л
25 Вт
Авто-реверс
Пристосування для шнура
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów