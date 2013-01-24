Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час. Переглянути усі переваги
Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики