Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Обробка їжі
Усі серії
Daily Collection Прес для цитрусових
Більше не доступний
Підтримка
HR2737/70
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
User Manual Philips
Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час.
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти