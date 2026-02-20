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Daily Collection Прес для цитрусових

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Daily CollectionПрес для цитрусових

HR2737/70

Daily Collection Прес для цитрусових

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips

  • PDF файл, 496.3 kB
  • 11 March 2024

Завдяки цитрус-пресу Philips можна легко готувати смачний сік із цитрусових вдома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить Ваш час.

  • PDF файл
  • 31 March 2024

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