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Більше не доступний
350 Вт
0,6 л
Дорожня пляшка
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Потужність 350 Вт для легкого змішування.
Завдяки цій дорожній пляшці Ви зможете будь-де насолоджуватися своїми напоями.
5.0
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kitty26
13/11/2019
Україна
Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.
Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер
Анна5
12/11/2019
Україна
замечательный мини-блендер
пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер
TinaGanza
31/10/2019
Україна
Компактный, многофункциональный
Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер