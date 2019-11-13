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  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
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Більше не доступний

Daily CollectionМіні-блендер

HR2872/00

5
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидко, смачно та зручно
Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного!
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Компактний блендер із портативною дорожньою пляшкою

Швидко, смачно та зручно

  • 350 Вт

  • 0,6 л

  • Дорожня пляшка

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

Блендер із двигуном потужністю 350 Вт

Блендер із двигуном потужністю 350 Вт

Потужність 350 Вт для легкого змішування.

Пляшка для змішування і зберігання та легкого перенесення

Пляшка для змішування і зберігання та легкого перенесення

Завдяки цій дорожній пляшці Ви зможете будь-де насолоджуватися своїми напоями.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

12/11/2019

Україна

Україна

замечательный мини-блендер

пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Компактный, многофункциональный

Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

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