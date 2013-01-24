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Daily Collection

Міні-блендер

HR2872/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидко, смачно та зручно Швидко, смачно та зручно Швидко, смачно та зручно
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    Daily Collection Міні-блендер

    HR2872/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидко, смачно та зручно

    Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міні-блендер

    Швидко, смачно та зручно

    Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги

    Швидко, смачно та зручно

    Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міні-блендер

    Швидко, смачно та зручно

    Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги

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      • 350 Вт
      • 0,6 л
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      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        Пластик ABS
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Червоний і білий
        Матеріал ножів
        Нержавіюча сталь
        Матеріал пляшки
        SAN

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Знімний ніж
        Так
        Режими швидкості
        1

      • Технічні специфікації

        Потужність
        350  Вт
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга
        220–240 В
        Ємність чаші блендера
        0,6  л
        Ємність пляшки
        0,6  л

      • Аксесуари

        Пляшка-кухоль
        Так

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