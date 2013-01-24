Швидко, смачно та зручно
Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко, смачно та зручно
Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги
Швидко, смачно та зручно
Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко, смачно та зручно
Новий міні-блендер Philips допомагає готувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси… А завдяки зручній дорожній пляшці Ви зможете насолоджуватися улюбленими напоями будь-де. Смачного! Переглянути усі переваги
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Потужність 350 Вт для легкого змішування.
Завдяки цій дорожній пляшці Ви зможете будь-де насолоджуватися своїми напоями.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша блендера.
Завдяки відсіку для зберігання шнура Ви зможете зручно зберігати шнур та підтримувати кухню в чистоті та охайності.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші блендера.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні специфікації
Аксесуари