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Daily Collection Міні-блендер

Більше не доступний

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Daily CollectionМіні-блендер

HR2872/00

Daily Collection Міні-блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Consumer Care Book Philips Daily Collection Mini blender - English (US)

  • PDF файл, 186.6 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Daily Collection Mini blender - English (US)

  • PDF файл, 188.9 kB
  • 13 March 2026

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