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    Daily Collection

    Міксер Philips Daily Collection

    HR3705/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
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      Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

      HR3705/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

      Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

      Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

      Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

      Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

      Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

      Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

      Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Міксер Philips Daily Collection

        Усього:

        Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

        Легкий та швидший із вінчиками конічної форми

        • 300 Вт
        • 5 режимів швидкості + "турбо"
        • Вінчики конічної форми та гаки для тіста
        • Аксесуари з нержавіючої сталі
        5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

        5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

        5 різних швидкостей дозволяють вибрати потрібне налаштування для кожного завдання.

        Затискач для акуратного зберігання шнура

        Затискач для акуратного зберігання шнура

        Шнур намотується навколо і фіксується за допомогою затискача для акуратного зберігання.

        Велика кнопка виймання для виймання вінчиків одним натисненням

        Велика кнопка виймання для виймання вінчиків одним натисненням

        Виймайте вінчики або гаки для замішування тіста одним натисненням великої, чіткої кнопки виймання.

        Гладкі поверхні для легкого чищення

        Гладкі поверхні для легкого чищення

        Гладкі поверхні та аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, забезпечують швидке, легке чищення.

        Неслизька поверхня для легкого використання

        Неслизька поверхня для легкого використання

        Вінчики конічної форми працюють на 20% швидше*

        Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.

        Дві пари гнучких вінчиків та гаки для замішування тіста

        Вінчики та гаки для замішування тіста легко під’єднувати – при цьому чути клацання.

        Легкий та розроблений для комфорту

        Комфортна, ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке змішування.

        Аксесуари з нержавіючої сталі можна мити в посудомийній машині

        Міксер постачається із двома парами вінчиків із високоякісної нержавіючої сталі, які можна мити в посудомийній машині.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,852 kg
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          212X106X196 mm
          Вага з упаковкою
          1,148 kg
          Колір
          Білий
          Довжина шнура
          1,2 m
          Напруга
          220–240 V
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          186 х 84 х 154 mm
          У комплекті
          • Гаки для замішування тіста
          • Гнучкі вінчики

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