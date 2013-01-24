Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги
Міксер Philips Daily Collection
Усього:
5 різних швидкостей дозволяють вибрати потрібне налаштування для кожного завдання.
Шнур намотується навколо і фіксується за допомогою затискача для акуратного зберігання.
Виймайте вінчики або гаки для замішування тіста одним натисненням великої, чіткої кнопки виймання.
Гладкі поверхні та аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, забезпечують швидке, легке чищення.
Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.
Вінчики та гаки для замішування тіста легко під’єднувати – при цьому чути клацання.
Комфортна, ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке змішування.
Міксер постачається із двома парами вінчиків із високоякісної нержавіючої сталі, які можна мити в посудомийній машині.
Вага та розміри