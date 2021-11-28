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Усі серії

  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

Серія 3000Міксер

HR3705/00

5
| (40) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним.
Переглянути всі переваги

Легкий та швидший із вінчиками конічної форми

Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

  • Вінчики конічної форми та гаки для тіста

  • Аксесуари з нержавіючої сталі

  • Гнучкі вінчики та гаки для тіста

  • Невелика вага

Вінчики конічної форми працюють на 20% швидше*

Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.

Потужний двигун 300 Вт

5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

5 різних швидкостей дозволяють вибрати потрібне налаштування для кожного завдання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

40

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Плюси

Якість, надійністт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Плюси

Качественно собран, мощьный

Мінуси

Немного шумный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер

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      1. Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю