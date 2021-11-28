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Вінчики конічної форми та гаки для тіста
Аксесуари з нержавіючої сталі
Гнучкі вінчики та гаки для тіста
Невелика вага
Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.
5 різних швидкостей дозволяють вибрати потрібне налаштування для кожного завдання.
5.0
з 5
40
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Яся Б
28/11/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Плюси
Якість, надійністт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Dmitriy)
09/11/2021
Україна
Удобный в использовании
Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.
Плюси
Качественно собран, мощьный
Мінуси
Немного шумный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер
Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю