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Серія 3000Міксер

HR3705/00

Серія 3000 Міксер

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer - English (US)

  • PDF файл, 92.6 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer HR3705/00 - English (US)

  • PDF файл, 954 kB
  • 13 March 2026

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