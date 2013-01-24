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Компактна багатофункціональність
Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактна багатофункціональність
Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
Компактна багатофункціональність
Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактна багатофункціональність
Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
Кухонний комбайн
Ціна магазину Philips
Усього:
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари