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  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7638/80

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Компактна багатофункціональність

Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.

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Система мікро-зберігання та 7 аксесуарів

Компактна багатофункціональність

7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хорошая рабочая лошадка

Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.

Плюси

Очень качественный и надёжный аппарат.

Мінуси

Ничего.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7638/80 Кухонний комбайн

Дата використання 2018-08-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7638/80 Кухонний комбайн

Дата використання 2018-08-20

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Pomocník

Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk

Плюси

lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný

Мінуси

ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7638/80 Kuchyňský robot

Дата використання 2020-04-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7638/80 Kuchyňský robot

Дата використання 2020-04-05

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