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    Кухонний комбайн

    HR7638/80
    Загальна оцінка / 5
    • Компактна багатофункціональність Компактна багатофункціональність Компактна багатофункціональність
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      Кухонний комбайн

      HR7638/80
      Загальна оцінка / 5

      Компактна багатофункціональність

      Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Кухонний комбайн

      Компактна багатофункціональність

      Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.

      Компактна багатофункціональність

      Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Кухонний комбайн

      Компактна багатофункціональність

      Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.

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        Кухонний комбайн

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Компактна багатофункціональність

        Система мікро-зберігання та 7 аксесуарів

        7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

        Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

        Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

        Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Двигун
          Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
          Потужність
          600  Вт
          Ємність тіста
          400  г
          Вміст чаші
          1,8  л
          Швидкості
          2 + імпульсний режим
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц
          Довжина шнура
          150, з подвійною ізоляцією та литим штепселем  м
          Безпека
          Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
          Колір (кольори)
          Білий із цинково-коричневими та блакитними елементами

        • Особливості дизайну

          Корпус, замішувач тіста, верх корпуса
          Поліпропілен
          Чаша, кришка, штовхач, чаша блендера, чаша млинка
          SAN
          Кришка соковижималки
          SAN
          Тримач насадок, диск для приготування емульсій, перемикачі
          ABS
          Лопатка, тримач аксесуарів, вал, вставна кришка
          Поліпропілен
          Штовхач соковижималки, сито соковижималки
          Поліпропілен
          Металевий ніж та інші насадки
          нержавіюча сталь та ABS
          Ріжучий блок млинка
          Поліпропілен, нержавіюча сталь
          Тримач фільтра
          нержавіюча сталь та ABS
          Чаша блендера
          PE

        • Аксесуари

          Лезо із нержавіючої сталі
          Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
          Чаша блендера (1,5 л)
          Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
          Насадка для замішування
          Для замішування та збивання всіх видів тіста
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          Для нарізання овочів та фруктів
          Насадка середнього розміру для тертя
          Для тертя овочів та фруктів
          Насадка середнього розміру для подрібнення
          Для подрібнення картоплі
          Насадка для дрібного перетирання
          Для дрібного перетирання фруктів та овочів
          Лопатка
          Для спорожнення чаші
          Диск для приготування емульсій
          Для збивання, змішування та приготування емульсій

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