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Компактна багатофункціональність
Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.
Плюси
Очень качественный и надёжный аппарат.
Мінуси
Ничего.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7638/80 Кухонний комбайн
Дата використання 2018-08-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7638/80 Кухонний комбайн
Дата використання 2018-08-20
ganyč
05/04/2022
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Pomocník
Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk
Плюси
lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný
Мінуси
ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7638/80 Kuchyňský robot
Дата використання 2020-04-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7638/80 Kuchyňský robot
Дата використання 2020-04-05