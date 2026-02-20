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HR7638/80
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Кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 25 операцій. Збивання, змішування, подрібнення.
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