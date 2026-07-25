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Гнучка головка 360°
Леза ComfortCut
Датчик PowerAdapt
Ергономічна конструкція
Електробритва для голови Philips серії 5000 створена для чистого та комфортного гоління голови. Ідеальний інструмент для тих, хто хоче виглядати бездоганно, відчувати впевненість і повністю виражати себе.
Повністю гнучка головка обертається на 360°, повторюючи контури голови для оптимального контакту зі шкірою навіть у важкодоступних місцях, запобігаючи надмірному тиску, який може спричинити дискомфорт і подразнення.
Насолоджуйтесь ретельним і комфортним голінням з електробритвою для голови від Philips. 36 лез ComfortCut зрізають волосся прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи рівномірно поголену голови з комфортом як під час гоління, так і після.
4.9
з 5
131
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Nik K
25/07/2026
Україна
Бритва - супер
Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-25
Maxght
17/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Класне спiввiдношення вартостi та якостi
Задоволений спiввiдношенням вартостi та якостi пристрою. Голить голову майже до iдеального стану.
Плюси
Вартiсть
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-07
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-07
AndriiAB
25/06/2026
Україна
Швидке гоління без подразнень
Швидке гоління без подразнень. Якщо використовувати кожного дня, то досить +-5 хв. Якщо один-два рази в тиждень, то більше часу. Чудово тримає заряд та легко очищується. Але в зоні бакенбардів та за вухами потребує коригування звичайним бритвеним станком вручну. Чудове співвідношення ціни, якості та функціональності. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-04-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-04-21
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.
Джерело: Euromonitor International Limited; обсяг роздрібних продажів, за визначенням категорії «прилади для гоління тіла», дані за 2024 рік, дослідження проведено у жовтні 2024 року.
За умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів після покупки. Сервіс не розповсюджується на замінні леза.