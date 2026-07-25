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  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри
  • Ретельне гоління, лагідне до шкіри

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Head Shaver Pro 5000 SeriesБазова електробритва для голови з лезами ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (131) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, лагідне до шкіри
Електробритва для голови Philips серії 5000 створена для чистого та комфортного гоління голови. Інноваційна гнучка головка з обертом на 360° повторює контури голови, а леза ComfortCut забезпечують рівномірне та чисте гоління в будь-якому напрямку.
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+1 рік сервісу

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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Від бренду №1 у світі з продажу електробритв*

Ретельне гоління, лагідне до шкіри

  • Гнучка головка 360°

  • Леза ComfortCut

  • Датчик PowerAdapt

  • Ергономічна конструкція

Від бренду №1 у світі з продажу електробритв*

Від бренду №1 у світі з продажу електробритв*

Електробритва для голови Philips серії 5000 створена для чистого та комфортного гоління голови. Ідеальний інструмент для тих, хто хоче виглядати бездоганно, відчувати впевненість і повністю виражати себе.

Зрізайте волосся в будь-якому напрямку із гнучкою головкою, що обертається на 360 градусів

Зрізайте волосся в будь-якому напрямку із гнучкою головкою, що обертається на 360 градусів

Повністю гнучка головка обертається на 360°, повторюючи контури голови для оптимального контакту зі шкірою навіть у важкодоступних місцях, запобігаючи надмірному тиску, який може спричинити дискомфорт і подразнення.

Чисте та дбайливе гоління з лезами ComfortCut

Чисте та дбайливе гоління з лезами ComfortCut

Насолоджуйтесь ретельним і комфортним голінням з електробритвою для голови від Philips. 36 лез ComfortCut зрізають волосся прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи рівномірно поголену голови з комфортом як під час гоління, так і після.

Технічні характеристики

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4.9

з 5

131

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва - супер

Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-25

17/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Класне спiввiдношення вартостi та якостi

Задоволений спiввiдношенням вартостi та якостi пристрою. Голить голову майже до iдеального стану.

Плюси

Вартiсть

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-07

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-07

25/06/2026

Україна

Україна

Швидке гоління без подразнень

Швидке гоління без подразнень. Якщо використовувати кожного дня, то досить +-5 хв. Якщо один-два рази в тиждень, то більше часу. Чудово тримає заряд та легко очищується. Але в зоні бакенбардів та за вухами потребує коригування звичайним бритвеним станком вручну. Чудове співвідношення ціни, якості та функціональності. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-04-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-04-21

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      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 

      1. Джерело: Euromonitor International Limited; обсяг роздрібних продажів, за визначенням категорії «прилади для гоління тіла», дані за 2024 рік, дослідження проведено у жовтні 2024 року.

      2. За умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів після покупки. Сервіс не розповсюджується на замінні леза.