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Head Shaver Pro 5000 Series Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
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HS5980/15
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Всі (6)
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Чому в комплекті пристрою немає адаптера?
Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?
USB-кабель
ShaversЩіточка для очищення
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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