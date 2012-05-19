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Більше не доступний
4.6
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS9520 5.1-kanalni domači kino