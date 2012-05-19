Sprzęt o doskonałym dźwięku, problem z menu, jedyna wygodna możliwość pracy z ustawieniami to wyświetlenie menu na ekranie telewizora, co znacznie utrudnia zmianę nawet prostych ustawień dźwięku. Brak na wyświetlaczu informacji o obecnych ustawieniach sprzętu.