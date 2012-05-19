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HTS9520 5.1 Home theater

HTS9520/12

4.6

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS9520 5.1-kanalni domači kino

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