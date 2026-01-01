На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud(1)

Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря(1).