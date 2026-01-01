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Більше не доступний
HU4136/10
Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря
Для зволожувача HU4706/50
Рекомендована заміна: кожні 3 місяці
Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.
Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря(1).
Відгуки
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією