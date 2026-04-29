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Зволожувач серії 1000i Зволожуючий фільтр

Більше не доступний

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Зволожувач серії 1000iЗволожуючий фільтр

HU4136/10

Зволожувач серії 1000i Зволожуючий фільтр

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Humidification filter for air humidifier - English (US)

  • PDF файл, 349.3 kB
  • 13 March 2026

Фільтр зволоження Philips запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря.

  • PDF файл
  • 29 July 2026

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